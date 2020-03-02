7 причин, почему холестерин помогает организму сохранять здоровье

7 причин, почему холестерин помогает организму сохранять здоровье

Холестерин - воскообразное, жирное вещество, которое вырабатывается в печени и в большинстве клеток организма. Он играет много жизненно важных ролей в поддержании хорошего здоровья. Вот несколько из них.

Обеспечивает клетки стабильностью

"Когда вы потребляете продукты, которые содержат избыточное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-6, это заменяет здоровые насыщенные жирные кислоты в клеточной мембране. Это заставляет клеточные стенки становиться дряблыми. Тело выводит холестерин в ткани, чтобы придать им структурную целостность", - пишет издание Food News.

Действует как предшественник гормонов

Эти гормоны помогают справляться со стрессом, защищают организм от заболеваний болезни сердца и онкологии.

Холестерин выступает в качестве предшественника  витамин D

Организм нуждается в этом жирорастворимом витамине для здоровья костей, здоровой нервной и иммунной системы, хорошего мышечного тонуса, минерального обмена и выработки инсулина.

Холестерине необходим для  производства желчных солей

Соли желчи - зеленовато-желтоватая жидкость, они жизненно важны для пищеварения и усвоения жиров.

Необходим для правильной работы серотониновых рецепторов в мозге

Серотонин - химическое вещество «счастья». Низкий уровень холестерина в организме связан с повышенным риском депрессии, суицидальных мыслей и агрессивного и насильственного поведения.

Важен при грудном вскрамливании

Грудное молоко богато холестерином. Это молоко содержит специальные ферменты, которые помогают ребенку его использовать. Это, наряду с продуктами, богатыми здоровым холестерином, помогает детскому мозгу и нервной системе развиваться должным образом.

Помогает сохранить стенки кишечника здоровыми

Вот почему вегетарианские диеты с низким содержанием холестерина увеличивают риск кишечных заболеваний.

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