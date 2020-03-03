Нерегулярный сон чреват сердечно-сосудистыми заболеваниями для пожилых людей

Национальный институт сердца, легких и крови и Национальный институт здоровья США финансировали исследование нерегулярного сна у пожилых людей.В рамках работы использовались данные мультиэтнического исследования атеросклероза. 1992 участника прошли семидневную актиграфию запястья для оценки качества сна в период с 2010 по 2013 годы с последующей проверкой в 2016 году.Наблюдение длилось в среднем пять лет. За это время у 111 участников были зафиксированы сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), в том числе со смертельным исходом. Выяснилось, что среди лиц с нерегулярным сном или его нарушениями, риск развития ССЗ был в два раза выше, чем у тех, кто спал регулярно.Ученые отмечают, что пока неясно, какие биологические механизмы связывают эти два момента, однако в число факторов включается нарушение циркадных ритмов.В свою очередь на сон могут влиять ожирение, диабет, высокий холестерин. Все этим факторы также повышают риск развития ССЗ.