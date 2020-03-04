Отоларинголог рассказал, можно ли лечить насморк хозяйственным мылом

"Хозяйственное мыло в носу создает агрессивную среду, резко-щелочную. Слизистая оболочка к такому воздействию оказывается не готова. При этом нам же не приходит в голову использовать хозяйственное мыло для лечения глаз!", - пояснил медик.

"В результате мы только сильно вредим себе своими собственными руками. Поэтому использовать хозяйственное мыло для лечения насморка категорически нельзя. Кроме того, стоит помнить, что обычно мы пытаемся что-то накапать, намазать или засунуть себе в нос, когда ему и так плохо. Обычно слизистая уже и так воспалена, а использованием мыла в этот момент мы только провоцируем еще большее воспаление", - подвел итог Зайцев.

По его словам, хозяйственное мыло пересушивают слизистую, а также склеивает ворсинчатый слой, который отвечает за нормальное функционирование носа. Из-за этого возникает воспаление. Сперва в носу развивается острый ринит, который впоследствии перерастает в гайморит.