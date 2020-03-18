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Мужчины со старшими братьями чаще бывают геями

Геи

Исследователи изучили сексуальные предпочтения 5 400 мужчин. Оказалось, что наличие старшего брата увеличивало вероятность гомосексуальной ориентации на 38%.

Хотя наука давно признала гомосексуальность разновидностью нормы, до сих пор ведутся споры о том, является ли эта ориентация врожденной или приобретенной, как формируется, и какие факторы на нее влияют. Ученые из Университета Торонто собрали сексуальные предпочтения почти 5 с половиной тысяч мужчин и оценили их состав семьи. Оказалось, что у геев на 38% чаще имелись старшие братья. При этом наличие младшего брата никак на вероятность развития ориентации не влияло. Ранее ученые выдвинули предположение о том, что каждый следующий старший брать увеличивает вероятность гомосексуальной ориентации у самого младшего брата на треть. Таким образом, если у молодого человека три старших брата, то вероятность однополых предпочтений вырастает аж в два раза.

Старшие сестры на ориентацию своих братьев также влияния не оказывают, как показали наблюдения. Это касается и женской ориентации - наличие старших сестер не повышает вероятность однополых предпочтений у младших. В ходе исследования, опубликованного Proceedings of the Royal Society B, ученые оценивали вероятность появления гомосексуальной ориентации у младших братьев, по сравнению со старшими. 

Исследование было наблюдательным, оно не доказало причины и следствия и не объяснило, почему старшие братья так влияют на младших. Наука давно спорит о том, определяется ли ориентация генетикой или воспитанием. Но эта научная работа не подтвердила ни одну точку зрения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : старшие братья, гомосексуализм
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