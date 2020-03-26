Врачи назвали самое эффективное мыло для защиты от коронавируса

Как объясняют эксперты, именно эти сорта мыла содержат компоненты, которые прекрасно устраняют вирусы и бактерии. Очень важным является и тот фактор, что они подойдут даже аллергикам и людям, обладающим чувствительной кожей.Мыло – дезинфицирующее средство и незаменимое оружие в борьбе с коронавирусом, поскольку тот имеет липидную оболочку. Врачи напоминают, что намыливать руки нужно тщательно, уделяя внимание участкам под ногтями и между пальцами. Процесс намыливания должен длиться не менее 30 секунд. Кроме того, медики рекомендуют после мытья рук наносить на кожу любой крем, в составе которого есть витамин F.