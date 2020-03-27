27-03-2020 07:12 - Искусственный интеллект может обнаружить COVID-19 на снимках компьютерной томографии27-03-2020 07:00 - Противомалярийный препарат не смог показать хороших результатов при лечении коронавируса27-03-2020 05:20 - Коронавирус у детей может дать тяжелые симптомы. Случай 10-летней девочки из Великобритании27-03-2020 03:50 - Ногти могут стать одним из самых быстрых распространителей вируса27-03-2020 03:15 - В США создан тест на коронавирус, который показывает результат через 15 минут27-03-2020 02:11 - Спецпоезд вывезет россиян из Киева на родину27-03-2020 01:58 - Трамп рассказал, о чём говорили лидеры "Большой двадцатки"27-03-2020 01:51 - Меркель не хватает человеческого общения на карантине27-03-2020 01:35 - США стали лидером по количеству инфицированных коронавирусом27-03-2020 01:28 - Проблемы с сердцем снижают шансы пациентов с коронавирусом на выздоровление27-03-2020 01:13 - Можно ли с обувью занести в дом коронавирус?27-03-2020 01:03 - Евросоюз согласен на "любую помощь" в борьбе с коронавирусом27-03-2020 00:57 - Кому нужно пройти тест на коронавирус в первую очередь27-03-2020 00:49 - 80 тысяч человек оказались заражены коронавирусом в США27-03-2020 00:40 - Малышев: у 80% зараженных коронавирусом заболевание проходит само

Чрезмерное потребление соли негативно сказывается на иммунитете

Чрезмерное количество соли опасно для иммунитета
Высокое содержание соли в диете уже известно своим негативным влиянием на кровяное давление. Но, на этом плохие новости не заканчиваются. Ученые выяснили, что чрезмерное потребление соли также чревато проблемами для иммунной системы.

Исследование было представлено Университетской клиникой Бонны. Ученые провели эксперимент сначала на мышах. Группе животных предлагалась диета с высоким содержанием соли. В результате грызуны стали восприимчивее к инфекциям бактериального типа.

Когда к исследованию присоединились добровольцы, ученые обнаружили, что группа употреблявшая шесть грамм соли (при норме в пять грамм) демонстрировала выраженный иммунодефицит. С результатами можно ознакомиться в журнале Science Translational Medicine.

«Нам впервые удалось продемонстрировать, что потребление соли сверх меры негативно влияет на иммунную систему», - прокомментировал результаты доктор Кристиан Куртс из Института экспериментальной иммунологии при Боннском университете.
Теги : соль, иммунитет
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые обнаружили липид, который помогает восстанавливать роговицу
Иглоукалывание может помочь в лечении мигрени
Физическая активность с раннего возраста может быть полезной для детей с нарушениями развития