Не сокращайте соль полностью: диеты с высоким содержанием соли могут препятствовать росту опухолей
Слишком много соли в вашем рационе вредно для здоровья. Это может усугубить такие состояния, как рассеянный склероз, гипертония, а также воспалительные заболевания кишечника. Однако, когда дело доходит до рака, команда исследователей предполагает, что увеличение количества соли в рационе может иметь некоторые полезные эффекты.
В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Immunology, группа ученых проверила влияние этого воспалительного состояния на рост опухоли у мышей. Их испытания показали, что большое количество соли в организме мышей значительно ингибирует рост опухоли.
Они обнаружили, что избыток соли в системе ингибирует функцию иммунной клетки, известной как миелоидные клетки-супрессоры (MDSC), не только у мышей, но и у человеческих MDSC, взятых у больных раком. MDSC представляют собой клетки, известные способностью подавлять как врожденные, так и адаптивные иммунные ответы.
Эксперименты с меланомойАналогичным образом, ученые обнаружили, что мыши с меланомой, которых кормили едой с высоким содержанием соли, «показали значительно замедленный рост опухоли» по сравнению с контрольной группой. К 11 дню эксперимента, замедленное разрастание опухоли было достаточно очевидным между обеими группами. Эти же результаты были воспроизведены с использованием мышей с раком легких. В этом эксперименте диета с высоким содержанием соли также значительно задержала рост опухолей.
Исследовательская группа пришла к выводу, что большое потребление соли «способно ингибировать рост опухоли в двух независимых моделях трансплантации». Команда считает, что их результаты могут иметь значение в области исследований иммунотерапии рака.
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