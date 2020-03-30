Стало известно, как гречка влияет на организм

Гречку активно используют спортсмены для набора мышечной массы. Этому способствует большое количество легкоусвояемого белка, который содержится в крупе. Также в продукт богат различными микроэлементами: цинком, медью, фосфором и магнием. Диетологи часто советуют употреблять гречку аллергикам, поскольку она является гипоаллергенным продуктом.Крахмал и клетчатка способствует улучшению работы пищеварительной системы, избавляя от метеоризма и запоров. Гречка ослабляет сосуды и снижает давление, поэтому людям с низким давлением этом продукт противопоказан.