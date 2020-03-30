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Стало известно, как гречка влияет на организм

Гречневая крупа

Пандемия коронавируса привела к увеличению спроса на гречку. Россияне за несколько дней скупили почти все запасы этой крупы и производители были вынуждены повысить закупочные оптовые цены на 20%. Диетологи решили объяснить жителям страны, как гречка влияет на организм, чтобы граждане понимали принцип действия этого продукта.

Гречку активно используют спортсмены для набора мышечной массы. Этому способствует большое количество легкоусвояемого белка, который содержится в крупе. Также в продукт богат различными микроэлементами: цинком, медью, фосфором и магнием. Диетологи часто советуют употреблять гречку аллергикам, поскольку она является гипоаллергенным продуктом. 

Крахмал и клетчатка способствует улучшению работы пищеварительной системы, избавляя от метеоризма и запоров. Гречка ослабляет сосуды и снижает давление, поэтому людям с низким давлением этом продукт противопоказан.
Теги : гречка, коронавирус, пандемия, дефицит
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Стало известно, как гречка влияет на организм
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