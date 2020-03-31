Диетологи рассказали, почему нужно отказаться от попкорна
Диетологи признают, что употребление попкорна при просмотре любимых фильмов - это одно из самых приятных занятий. Однако специалисты рекомендуют отказаться от этого продукта и найти ему более здоровую замену. Начать стоит с того, что в одном небольшом ведре попкорна содержится суточная норма калорий.
Также рекомендуется обратить внимание на количество вредных пищевых добавок, которые используются при производстве попкорна. Диетологи приравнивают жареную кукурузу с чипсам, поскольку при её приготовлении образуется диацетил. Это вещество повышает риск возникновения онкологических патологий, фиброза легочной ткани, а также болезни Альцгеймера.
Специалисты по питанию рекомендуют заменить попкорн обычными ржаными сухариками, виноградом кишмиш, сухофруктами, тыквенными семечками и сушеными овощами.
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