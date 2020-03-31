Диетологи рассказали, почему нужно отказаться от попкорна

Также рекомендуется обратить внимание на количество вредных пищевых добавок, которые используются при производстве попкорна. Диетологи приравнивают жареную кукурузу с чипсам, поскольку при её приготовлении образуется диацетил. Это вещество повышает риск возникновения онкологических патологий, фиброза легочной ткани, а также болезни Альцгеймера.Специалисты по питанию рекомендуют заменить попкорн обычными ржаными сухариками, виноградом кишмиш, сухофруктами, тыквенными семечками и сушеными овощами.