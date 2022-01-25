Штамм Омикрон мог изначально появится в мышах
Исследователи провели анализ, который предполагает, что самый заразный вариант коронавируса Омикрон мог изначально появиться в организме мышей и других грызунов. А уже оттуда он перепрыгнул на человека.
Штамм Омикрон, который в десятки раз более заразен, по сравнению с Дельта-штаммом, мог перепрыгнуть на человека от мышей, как полагают ученые. Продолжаются поиски происхождения этого чрезвычайно сильно мутировавшего варианта коронавируса, который спровоцировал около месяца назад панику в мировом масштабе и до сих пор продолжает удивлять экспертов. Теперь китайские учёные говорят, что обнаружили прежде неизвестные доказательства, связывающие эту версию коронавируса с мышами. Они были выявлены в ДНК грызунов.
Анализ показал, что содержащий мутации вариант мог возникнуть в организме этих животных перед тем, как он передался человеку. Причём то значительное число мутаций, через которые прошёл Омикрон, как раз и показывает, что изначально он появился не в человеческом организме.
Это не первый раз, когда эксперты выдвигает теорию о происхождении штамма в мышах перед его передачей человеку. Но большинство учёных уверены, что Омикрон возник в результате очень долгой инфекции, которая протекала у пациента со скомпрометированной иммунной системой. Вполне вероятно, что Омикрон - результат долгой коронавирусной инфекции у пациентов с ВИЧ. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий