Новых вариантов коронавируса в России не появилось
Эпидемиолог Камиль Хафизов заявил, что на территории нашей страны пока не выявлено новых мутаций коронавируса. Пока господствующим штаммом остаётся Омикрон и его подвариант «стелс-омикрон».
В Роспотребнадзоре тщательно следят за распространением различных мутаций коронавируса по России. В настоящий момент 97,5% исследованных образцов вируса, который поражает россиян, приходится на штамм Омикрон и на его подвиды. Когда-то господствовавший на планете вариант Дельта теперь вызывает не более половины процента всех заражений, ещё 2% - другие образцы, также не являющиеся доминирующими.
Камиль Хафизов отметил, что пока в России распространяются Омикрон и «стелс-омикрон», но нет никаких других сублиний, включая Омикрон XE и XD. По словам Хафизова, сейчас на долю «стелс-омикрона» приходится уже 80% всех заражений, это произошло ещё в конце прошлого месяца, и ситуация пока не изменилась. Эксперт не исключает, что прародитель всех прочих сублиний штамм Омикрон скоро окончательно исчезнет сам по себе.
При этом полученный после заражения прежними версиями иммунитет всё-таки обеспечит защиту от других вариантов Омикрона. Вполне возможно, что планету ожидает какой-нибудь совершенно новый штамм коронавируса, если только человечество не обретёт так необходимого ему коллективного иммунитета, который полностью остановит пандемию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Камиль Хафизов
Медицина
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
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