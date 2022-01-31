Особые анализы помогут исключить постковидный синдром
Эксперт-технолог Андрей Ломоносов полагает, что переболевшим коронавирусом людям необходимо проходить через общий анализ крови. С его помощью можно исключить или предположить наличие постковидного синдрома.
Постковидный синдром представляет собой сохранение некоторых особо тягостных симптомов коронавируса вроде усталости, ломоты в суставах и боли в мышцах на протяжении нескольких недель или месяцев после исчезновения вируса из организма. Пока наука точно не разобралась, почему развивается это состояние, но известно, что через него проходят от 10% до 30% всех пациентов с COVID-19. Андрей Ломоносов предлагает переболевшим коронавирусом сдавать общий анализ крови, который подразумевает подсчёт лейкоцитов, С-реактивного белка и D -димера.
По мнению Ломоносова, этот анализ крови рассказывает о некоторых базовых параметрах нашего тела. Если уровень С -реактивного белка повышен, то это свидетельствует о сохраняющихся воспалительных процессах. Они могут оставаться в нашем организме, даже если повышение температуры отсутствует. Высокий показатель D-димера демонстрирует процессы разрушения тромбов. С одной стороны, это хорошо, но с другой, говорит о том, что тромбы в кровеносных сосудах всё ещё продолжают формироваться. А значит, болезнь не закончилась.
Если общий анализ крови показывает какие-то аномальные факторы в организме, то необходимо обращаться к врачу. Эксперт также заметил, что на каждого человека коронавирус действует индивидуально, и не нужно ориентироваться на своих знакомых, которые перенесли ковид в легкой или бессимптомной форме. Пока сложно разобраться с тем, почему одних людей ковид щадит, а с другими поступает очень скверно, хотя вроде бы между собой эти люди никак принципиально не отличаются ни по возрасту, ни по состоянию здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Андрей Ломоносов
Медицина
эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет"
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