Как постковидный синдром влияет на иммунитет
До 25% всех пациентов с коронавирусом сталкиваются с постковидным синдромом. О том, как он влияет на иммунитет, рассказал иммунолог Николай Крючков.
Постковидным синдромом называют некоторые характерные симптомы коронавируса, которые сохраняются через недели и даже месяцы после заражения. К ним относят повышенную усталость, боли в мышцах и теле, лихорадку, некоторые другие проявления. Природа постковидного синдрома не до конца понимается учёными, как и его причины. Иногда он накрывает тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, а иногда с ним сталкиваются и те, кто вроде бы быстро справился с болезнью.
Но как этот синдром воздействует на иммунную систему? По словам доктора Крючкова, это зависит исключительно от тяжести самого синдрома и его проявлений. Чем более тяжело протекают симптомы, чем сильнее он затрагивает ключевые функции нашего организма, тем больший эффект на иммунную систему оказывается. Если этот синдром проявляется прежде всего психологическими характеристиками вроде повышенной тревожности, либо спутанностью сознания и болями в голове, то удар по иммунитету будет намного меньшим.
К сожалению, наука пока не придумала универсального способа лечения постковидного синдрома. С его симптомами также стараются справляться симптоматически. И никогда нельзя предсказать, сколько он будет продолжаться, и как проявляться. Но уже известно, что в некоторых случаях жертвы постковидного синдрома испытывают такие неприятные ощущения, что бывают вынуждены брать больничные или вообще увольняться с работы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Крючков
Медицина
Иммунолог, кандидат медицинских наук
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