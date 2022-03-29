10-секундное видео предскажет рецидив лейкоза
Исследователи из Университета Вандербильта обнаружили, что по 10-секундным видеороликам, фиксирующим подвижность лейкоцитов в микроциркуляторном русле кожи, можно сделать прогноз о том, будет ли у пациента после трансплантации стволовых клеток рецидив лейкоза. Это крайне важное открытие.
Десятки тысяч жертв лейкозов каждый год проходят через трансплантацию стволовых клеток, являющуюся одним из самых эффективных методов лечения рака крови. Если их организм демонстрирует типичную иммунную реакцию, то лейкоциты взаимодействуют с внутренними стенками вен, как бы перекатываясь по ним подобно шарам для боулинга, прежде чем прилипнуть к этим стенкам, а затем пробраться через них к местам воспалений. После трансплантации, как показало исследование, попавшие на видео лейкоциты с более высоким уровнем прилипания к стенкам и большей прокаткой вдоль этих стенок, в три раза увеличивали вероятность рецидива лейкоза и смерти, по сравнению с теми пациентами, у которых этот уровень был нормальным.
Ранее медицина также использовала различные модели прогнозов о рецидиве лейкоза, но они не обладали такой высокой степенью точности. Авторы исследования применили неинвазивную микроскопию и следили за реакцией «трансплантат против хозяина», когда обнаружили связь между более высокой активностью лейкоцитов и риском опухолей крови. Тогда они смогли сосредоточиться на этой деятельности и разработать то самое 10-секундное видео, имеющее такую прогностическую ценность.
Оно открывает возможность разработки целого направления под названием диагностическая оптическая биопсия, которое будет использоваться на пациентах, прошедших через трансплантацию стволовых клеток и костного мозга. Это позволит неинвазивно осматривать их кожу прямо в постели. Проведено пилотное исследование с участием более 50 пациентов, которое продемонстрировало высокий клинический потенциал этой методики. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Вандербильта
Медицина
частный исследовательский университет, находящийся в Нашвилле, штат Теннесси, США
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