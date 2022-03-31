Побочные эффекты: полезный фрукт, которого лучше избегать при приеме статинов





— Очень редко статины могут вызывать опасное для жизни повреждение мышц, называемое рабдомиолизом, — отметили эксперты клиники Майо.

нарушение пищеварения и усвояемости жиров

депрессию

повышенную утомляемость

нарушение работы головного мозга

хрупкость костей

у женщин – раннюю менопаузу или аменорею

у мужчин – импотенцию

риск развития рака из-за ослабления защитных функций организма.