Статины и алкоголь совместимы, но есть одно «но», предупредили врачи

Головная боль

Головокружение

Разбитость

Чувство усталости или слабости

Проблемы с пищеварительной системой: запоры, диарея, расстройство желудка или выделение газов

Боль в мышцах

Проблемы со сном

Низкое количество тромбоцитов в крови.

— Некоторые содержат растворимую клетчатку, которая связывает холестерин в пищеварительной системе и выводит его из организма, прежде чем он попадет в кровоток, — говорится в исследовании.