Статины и алкоголь совместимы, но есть одно «но», предупредили врачи

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Статины - это лекарства, снижающие уровень холестерина. Они становятся все более востребованными, поскольку современный образ жизни способствует повышению уровня «плохого» холестерина.

Холестерин часто разделяют на «плохой» и «хороший». Первый - холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности). Он может закупоривать артерии, повышая риск атеросклероза и сердечных заболеваний. 

«Хороший холестерин» — липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они как раз удаляют холестерин из сосудистой стенки и тем самым чистят артерии. 

Статины принимают на долговременной основе, многие годами, и пациенты часто спрашивают, совместимы ли они с алкоголем. На этот вопрос ответили британские медики, статья опубликована в газете Express.

Статины снижают количество холестерина ЛПНП в крови, замедляя выработку холестерина в печени. Преимущества приема статинов, как правило, перевешивают риски, но важно знать о побочных эффектах, связанных с ними.

Вы можете употреблять алкоголь во время приема статинов, отмечает LloydsPharmacy.  Но речь идет об умеренной дозе. Если вы увлекаетесь алкоголем, у вас больше шансов получить опасные побочные эффекты, и особенно страдает печень, которая так же сильно страдает от избытка холестерина, а ведь именно от него вы принимаете статины. 

По словам медиков, эти побочные эффекты могут возникать, если вы принимаете аторвастатин (один из популярных статинов) и слишком увлекаетесь спиртным.

Согласно британским рекомендациям по охране здоровья, нужно стараться не употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю. Лучше всего распределить это количество равномерно в течение трех или более дней. Стандартный бокал вина (175 мл) – это две единицы. Пинта пива обычно содержит от двух до трех единиц алкоголя.

Общие побочные эффекты статинов
  • Головная боль
  • Головокружение
  • Разбитость
  • Чувство усталости или слабости
  • Проблемы с пищеварительной системой: запоры, диарея, расстройство желудка или выделение газов
  • Боль в мышцах
  • Проблемы со сном
  • Низкое количество тромбоцитов в крови.
По данным NHS, многие люди, принимающие статины, не испытывают побочных эффектов. Кстати, снизить уровень холестерина помогают продукты.

— Некоторые содержат растворимую клетчатку, которая связывает холестерин в пищеварительной системе и выводит его из организма, прежде чем он попадет в кровоток, — говорится в исследовании.

Растворимая клетчатка содержится в овсе, горохе, фасоли, яблоках, цитрусовых, моркови, ячмене и семенах подорожника.

Отметим, по мнению многих российских наркологов, безопасной дозы алкоголя не существует.

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