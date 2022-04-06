Психотерапия - лучшее средство управления болями в спине
Широкомасштабное исследование ученых из Университета Сиднея показало, что ключевым методом борьбы с хроническими болями в спине является психотерапия. Многие врачи до сих пор полагаются на использование разного рода лекарств или тренировок.
Масштабное исследование с участием более 13 000 пациентов показало, что лучшим средством лечения хронических болей в спине, как в плане физиологическом, так и психологическом, является всё-таки психотерапия, а не фармакология. Проведен метаанализ 97 предыдущих исследований, оценивающих 17 разных подходов к лечению хронических болей в спине. Установлено, что включение психологических вмешательств в эти методики, преимущественно поведенческой терапии, а также обучение контролю боли, приводило к самым заметным преимуществам не только в психологическом, но и в физиологическом плане.
В России около 8% всего взрослого населения сталкиваются с устойчивыми или хроническими болями в спине, и на их борьбу расходуются значительные материальные и моральные ресурсы. Благодаря новому исследованию методы лечения этих болей могут стать более направленными и эффективными. В клинических рекомендациях постоянно советуют сочетать физические нагрузки и психотерапию при помощи таким пациентам, однако довольно мало известно о эффекте различных видов психологической помощи.
В результате, врачи и пациенты часто не уверены в том, что может помочь лучше всего. Именно для поиска наиболее приемлемой стратегии лечения и было проведено это исследование. Оно проанализировало 6 разновидностей психологических интервенций, включая поведенческие вмешательства, когнитивно-поведенческую терапию, когнитивную терапию на основе осознанности, консультирование и различные образовательные программы по борьбе с болью. Что касается шестой разновидности, то она включала два или более уже изложенных выше подхода. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Сиднея
Медицина
старейший государственный университет в Австралии. Был основан 1 октября 1850 года
Оставить комментарий