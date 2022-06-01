Хорошая жена продлевает мужу жизнь
Ещё одно исследование подтвердило, что счастливая семейная жизнь полезна для здоровья супругов. Хорошая жена на 20% сокращает риск преждевременной смерти, как установили исследователи из Японского национального онкологического центра.
Состоящие в счастливом браке люди на 20% реже уходят из жизни раньше времени, и особенно это касается представителей сильного пола, которые гораздо реже заботятся о своём здоровье, когда бывают одинокими. Исследователи из Страны восходящего солнца изучили медицинские записи полумиллиона человек после 50 лет, проживающих в Азии. Период изучения составил 15 лет.
Было установлено, что состоящие в браке люди на 15%, в среднем, сокращались риск смерти по любой причине, по сравнению с овдовевшими или не состоявшими в браке. Те же, кто вступил в счастливой семейной союз, на 20% реже умирали от несчастных случаев, травм и болезней сердца. Но самое значительное снижение смертности наблюдалось именно среди мужчин.
Предыдущие исследования также показывали, что мужчины реже идут на риск и гораздо реже попадают в разного рода несчастные случаи или злоупотребляют алкоголем и лекарственными препаратами, когда счастливо женаты. Исследование показало, что защитный эффект брака также может объясняться тем, что партнеры побуждают друг друга вовремя обращаться за медицинской помощью и получать лечение. Кроме того, когда двое людей живут вместе, их финансовое положение бывает более прочным, а это тоже важно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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