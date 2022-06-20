Коронавирусная инфекция может увеличить риск болезни Паркинсона
Исследование с использованием лабораторных мышей показало, что COVID-19 может увеличить вероятность развития болезни Паркинсона. Это связано со способностью данной инфекции вызывать так называемый цитокиновый шторм или избыточную реакцию иммунной системы.
Учёные из Университета Томаса Джефферсона в США доказали, что вирус SARS-CoV-2, провоцирующий коронавирусную инфекцию, может увеличить вероятность дегенеративного заболевания мозга - постэнцефалического паркинсонизма. Таковы выводы исследования с участием лабораторных мышей. У пациентов с COVID-19 довольно часто возникают такие симптомы, как спутанность сознания, головные боли, бессонница, и эти осложнения не являются чем-то новым при любых вирусных инфекциях, включая грипп. Жертвам печально известной "испанки" 1918 года потребовалось почти 10 лет для того, чтобы столкнуться с постэнцефалическим паркинсонизмом.
Исследование показало, что ковид грозит тяжелыми последствиями для мозга, потому что вирус SARS-CoV-2 может увеличить уязвимость мозга перед токсином, провоцирующим смерть нервных клеток, которая наблюдается при болезни Паркинсона. Эта болезнь относится к числу редких неврологических расстройств, затрагивающих не более 2% населения старше 55 лет. Поэтому даже незначительное увеличение риска - не повод для паники.
Однако понимание того, как коронавирус воздействует на мозг, может помочь приготовиться и долговременным осложнением пандемии. Исследование расширило предыдущее выводы учёных, которые доказали, что вирусы повышают уязвимость мозговых клеток или нейронов перед повреждениями или смертью. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Томаса Джефферсона
Медицина
частный медицинский университет и научно-исследовательский центр, расположенный в бизнес-районе города Филадельфия, штат Пенсильвания в США.
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