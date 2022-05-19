Коронавирус связали с риском болезни Паркинсона
Коронавирусная инфекция увеличивает риск болезни Паркинсона. Новое исследование подтверждает предыдущие данные о том, что вирус увеличивает уязвимость нейронов перед повреждениями или смертью.
Учёные из Университета Томаса Джефферсона пришли к выводу о том, что вызывающий COVID-19 вирус способен повысить риск дегенерации мозга, которая наблюдается при болезни Паркинсона. В ходе наблюдений за лабораторными мышами было установлено, что их мозг более уязвим перед токсином, который увеличивает потери нервных клеток, наблюдаемые при паркинсонизме.
Болезнь Паркинсона представляет собой редкое заболевание, с которым сталкивается 2% населения Земли старше 55 лет. Поэтому некоторое увеличение риска не является непосредственным поводом для сильной паники. Но необходимо понимать, как коронавирус воздействует на мозг, это поможет подготовиться к долгосрочным последствиям инфекции.
Полученные американскими учёными выводы основываются на предыдущих доказательствах, показавших, что вирусы могут вызывать повреждения или смерть клеток мозга, называемых нейронами. Так, зараженные вирусом гриппа H1N1 лабораторные мыши были более уязвимы перед токсином, который провоцирует некоторые характерные симптомы паркинсонизма. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Томаса Джефферсона
Медицина
частный медицинский университет и научно-исследовательский центр, расположенный в бизнес-районе города Филадельфия
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