Выкидыши и мертворождения повышают риск инсульта
Перенесшие выкидыши или мертворождения женщины на треть чаще впоследствии сталкиваются с инсультами. К такому печальному выводу пришли исследователи из Квинслендского университета в Австралии.
Австралийские учёные установили, что если женщины сталкиваются с выкидышем или мертворождением, то они обладают существенно более высоким риском инсульта позднее в жизни. Перенесшие три и более выкидыша женщины на 35% чаще впоследствии сталкиваются с нефатальными инсультами. Один выкидыш увеличивал их вероятность на 7%, а два - на 12%.
При этом риск смерти от инсульта у женщин после выкидышей был выше, чем у населения в целом. Так, после первого выкидыша вероятность уйти из жизни от инсульта у женщины увеличивалась на 8%, два выкидыша повышали этот риск до 26%, а три - на целых 82%.
Исследователи предполагают, что связь между бесплодием и повышенным риском инсульта может объясняться такими расстройствами, как синдром поликистоза яичников и преждевременная недостаточность яичников. Сужения кровеносных сосудов сердца - также один из возможных механизмов, увеличивающих риск инсульта у женщин с историей повторяющихся выкидышей или мертворождений. Но к инсультам способен приводить и нездоровый образ жизни, поэтому необходимо провести больше исследований на этот счёт. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Квинслендский университет
Медицина
старейший университет австралийского штата Квинсленд, образован 10 декабря 1909 года
Оставить комментарий