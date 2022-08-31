Как после пересадки почки иммунитет реагирует на COVID-19

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Как после пересадки почки иммунитет реагирует на COVID-19

Новое исследование показало, как иммунная система реципиентов донорских почек реагирует на коронавирусную инфекцию. Даже в случае снижения дозы иммунодепрессантов коронавирус ослабляет их адаптивный иммунитет. 

Ученые из Йельского университета установили, как реципиенты донорских почек реагируют на коронавирус. Они всё чаще сталкиваются с самыми тяжёлыми симптомами и неблагоприятным исходом коронавирусной инфекции, поскольку после операции должны принимать иммунодепрессанты - мощные лекарства для подавления иммунитета, препятствующие отторжению донорского органа. Авторы исследования изучили анализы крови 64 получателей донорских почек, столкнувшихся с COVID-19.

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В их крови при острых случаях заболевания одни гены выражали так называемую сверхэкспрессию, а у других она была недостаточной. Выявлена повышенная экспрессия генов, участвующих во врождённых иммунных путях, а сниженной была экспрессия генов, которые активировали адаптивный иммунный пути. При этом через четыре недели анализы крови показывали нормализацию этих путей, что свидетельствовало о восстановлении активации адаптивной иммунной системы. 

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Появляющийся иммунодефицит во время острого коронавируса и объясняет низкие показатели отторжения донорских органов, которые удивили исследователей. Они ожидали, что коронавирус провоцирует большее количество неудач с пересаженными почками, но оказалось, что показатели острого отторжения были низкими, хотя уровень иммуносупрессии снижался. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Йельский университет

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Теги : пересадка почек, трансплантация и COVID-19