Как после пересадки почки иммунитет реагирует на COVID-19
Новое исследование показало, как иммунная система реципиентов донорских почек реагирует на коронавирусную инфекцию. Даже в случае снижения дозы иммунодепрессантов коронавирус ослабляет их адаптивный иммунитет.
Ученые из Йельского университета установили, как реципиенты донорских почек реагируют на коронавирус. Они всё чаще сталкиваются с самыми тяжёлыми симптомами и неблагоприятным исходом коронавирусной инфекции, поскольку после операции должны принимать иммунодепрессанты - мощные лекарства для подавления иммунитета, препятствующие отторжению донорского органа. Авторы исследования изучили анализы крови 64 получателей донорских почек, столкнувшихся с COVID-19.
В их крови при острых случаях заболевания одни гены выражали так называемую сверхэкспрессию, а у других она была недостаточной. Выявлена повышенная экспрессия генов, участвующих во врождённых иммунных путях, а сниженной была экспрессия генов, которые активировали адаптивный иммунный пути. При этом через четыре недели анализы крови показывали нормализацию этих путей, что свидетельствовало о восстановлении активации адаптивной иммунной системы.
Появляющийся иммунодефицит во время острого коронавируса и объясняет низкие показатели отторжения донорских органов, которые удивили исследователей. Они ожидали, что коронавирус провоцирует большее количество неудач с пересаженными почками, но оказалось, что показатели острого отторжения были низкими, хотя уровень иммуносупрессии снижался. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Йельский университет
Медицина
частный исследовательский университет США, 3 из 9 колониальных колледжей, основанных до Войны за независимость. Входит в «Лигу плюща» — сообщество наиболее престижных частных американских университетов.
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