Как убрать мешки под глазами за 5 минут: работающие экспресс-методы
Врачи рассказали, как убрать мешки под глазами за считанные минуты. Но помогут экспресс-методы в том случае, если их появление связано с усталостью или подобными факторами, а не болезнями сердца или почек.
По словам пластического хирурга Ильи Алмазова, появление под глазами мешков не всегда связано с возрастом и усталостью. Иногда они появляются в юности. Это может случиться из-за заболеваний, связанных с задержкой жидкости.
— Убрать мешки под глазами быстро возможно, с условием, что это действительно мешки от усталости, а не симптом какого-либо хронического заболевания, либо врожденное увеличение объема. Они никак не убираются способом, о котором пойдет речь, — сказал Алмазов «Доктору Питеру».
Как убрать мешки под глазами за 5 минут
- Встать, походить, попрыгать — одна минута
- Умыться холодной водой, делая массаж лица — от центра к периферии
- Наложить холодные компрессы на глаза. Если нет патчей или просто не хочется их покупать, возьмите ватные диски, намочите их холодной водой и приложите.
Другой вариант — металлические ложки: охладите их в воде и прикладывайте выпуклой стороной к коже под глазами.
Когда вы прыгаете, налаживается лимфоток, а с помощью холода приток крови и лимфы уменьшается, что способствует устранению отека.
Сработает физическая активность: 20 приседаний, 20 прыжков и легкая гимнастика, добавила врач-косметолог Елена Калимуллина. При активности разгружается малый круг кровообращения, а именно — голова и шея.
Против отечности также помогает массаж мышцы шеи и боковой поверхности лица. Таким образом, бороться надо не с самими мешками под глазами, а с общей проблемой. Если вы все время сидите, то отеков вам не избежать.
Почему появляются мешки под глазами?
Самая банальная причина — старение. С возрастом мы утрачиваем жировую ткань и коллаген. Низкий уровень коллагена приводит к тому, что кожа и мышцы теряют эластичность и тонус.
Другие причины:
- Удержание жидкости из-за изменений погоды
- Удержание жидкости из-за уровня гормонов
- Удержание жидкости из-за употребления соленых продуктов
- Недостаток сна
- Аллергии или дерматит, особенно если отечность сопровождается покраснением и зудом
- Наследственность
- Злоупотребление алкоголем
- Курение
Как понять что отеки из за почек?
Такие отеки могут сопровождаться уменьшением количества мочи, изменением ее цвета. Появляется боль в области поясницы. К неспецифическим проявлениям относятся головная боль, слабость.
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