Как убрать мешки под глазами за 5 минут: работающие экспресс-методы

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Врачи рассказали, как убрать мешки под глазами за считанные минуты. Но помогут экспресс-методы в том случае, если их появление связано с усталостью или подобными факторами, а не болезнями сердца или почек.

По словам пластического хирурга Ильи Алмазова, появление под глазами мешков не всегда связано с возрастом и усталостью. Иногда они появляются в юности. Это может случиться из-за заболеваний, связанных с задержкой жидкости.

— Убрать мешки под глазами быстро возможно, с условием, что это действительно мешки от усталости, а не симптом какого-либо хронического заболевания, либо врожденное увеличение объема. Они никак не убираются способом, о котором пойдет речь, — сказал Алмазов «Доктору Питеру».

Как убрать мешки под глазами за 5 минут
  • Встать, походить, попрыгать — одна минута
  • Умыться холодной водой, делая массаж лица — от центра к периферии
  • Наложить холодные компрессы на глаза. Если нет патчей или просто не хочется их покупать, возьмите ватные диски, намочите их холодной водой и приложите. 

Другой вариант — металлические ложки: охладите их в воде и прикладывайте выпуклой стороной к коже под глазами.

Когда вы прыгаете, налаживается лимфоток, а с помощью холода приток крови и лимфы уменьшается, что способствует устранению отека.

Сработает физическая активность: 20 приседаний, 20 прыжков и легкая гимнастика, добавила врач-косметолог Елена Калимуллина. При активности разгружается малый круг кровообращения, а именно — голова и шея.

Против отечности также помогает массаж мышцы шеи и боковой поверхности лица. Таким образом, бороться надо не с самими мешками под глазами, а с общей проблемой. Если вы все время сидите, то отеков вам не избежать.

Почему появляются мешки под глазами?

Самая банальная причина — старение. С возрастом мы утрачиваем жировую ткань и коллаген. Низкий уровень коллагена приводит к тому, что кожа и мышцы теряют эластичность и тонус.

Другие причины:
  • Удержание жидкости из-за изменений погоды 
  • Удержание жидкости из-за уровня гормонов 
  • Удержание жидкости из-за употребления соленых продуктов
  • Недостаток сна
  • Аллергии или дерматит, особенно если отечность сопровождается покраснением и зудом
  • Наследственность  
  • Злоупотребление алкоголем
  • Курение

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Убрать мешки под глазами можно за 10 минут


Такие отеки могут сопровождаться уменьшением количества мочи, изменением ее цвета. Появляется боль в области поясницы. К неспецифическим проявлениям относятся головная боль, слабость.

Эксперты рассказали, как быстро убрать мешки под глазами


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