Чешется веко? Это может быть симптомом редкого вида рака
Британские медики назвали симптом редкого вида рака. Исследование опубликовано в газете Express.
Если у человека постоянно чешется веко, это может быть симптомом меланомы глаза, отметили онкологи. Они привели в пример случай из практики, когда 47-летняя женщина боролась с зудом век, и у нее оказался рак.
У женщины начались проблемы с зудом век за две недели до того, как она обратилась за медицинской помощью. При осмотре врачи заметили пигментированное поражение, сочетающее розовый и черный цвета, на внутренней стороне века. Была произведена биопсия. Выяснилось, что поражение было раковым.
Меланома, характеризующаяся пигментными поражениями, является редкой формой рака глаза, отметили медики.
Меланома глаза – злокачественная патология, развивающаяся в клетках меланоцитов. Она поражает область века, коньюктивную или сосудистую оболочку. На ее долю приходится не более восьми процентов случаев от всех выявленных меланом.
На первой стадии симптоматика отсутствует или очень размыта. Признаки наличия онкологии развиваются по мере прогрессирования заболевания.
- пигментация в радужной зоне глаза – окрашивание тканей в более темные тона
- деформация формы зрачка, его видно при медицинском исследовании сетчатки глаза
- резкое ухудшение качества зрения.
- размытое (нечеткое) зрение
- слепые пятна или тени, вспышки света
- плавающие объекты (мушки перед глазами).
Общие симптомы рака органов зрения
- падает зрение
- появляются пятна на радужке глаза
- в глазу появляются размытые видения, пятна, световые вспышки
- смещается глазное яблоко
- проявляется косоглазие
- в глазу или области вокруг него появляются боли
- на веке образовываются наросты, утолщения
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