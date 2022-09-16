Коронавирус увеличивает риск деменции у пожилых
COVID-19 повышает вероятность развития болезни Альцгеймера у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Case Western Reserve University School of Medicine.
В данном исследовании использовались истории болезней более 6 млн американцев старше 65 лет. Они показали, что наличие в анамнезе или в прошлом COVID-19 увеличивало риск последующего выявления болезни Альцгеймера в течение года. Исследование не доказывает, что именно коронавирус провоцирует эту распространённую форму старческого слабоумия, но является еще одним подтверждением возможной связи между двумя опасными патологиями.
Исследователи должны отслеживать пожилых пациентов, переболевших коронавирусом, чтобы наблюдать за признаками потери памяти, сокращения функционала мозга или другими ключевыми симптомами болезни Альцгеймера. На каждую тысячу пожилых людей с коронавирусом у 7 в последующем будет диагностирована болезнь Альцгеймера в течение года. В обычной популяции этот показатель составляет 5 на тысячу.
Науке известно, что коронавирус способен влиять на мозг, но пока его не связывали именно с болезнью Альцгеймера. Сами исследователи были удивлены масштабом роста количества случаев деменции и тем, насколько быстро это произошло. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Case Western Reserve University School of Medicine
Медицина
Медицинская школа Университета Кейс Вестерн Резерв, частного исследовательского университета в Кливленде, штат Огайо
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