Главная и единственная причина ожирения: эндокринолог

102 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/рацион-питания-верньер-бутерброд-695723/
бутерброд

Эндокринолог Зухра Павлова отметила, что у ожирения есть единственная и главная причина. 

— Ожирение — многофакторная болезнь, — отметила медик в своем телеграм-канале.

По ее словам, без одного-единственного фактора к набору жировой ткани не приведет ни генетика, ни привычки питания в семье, ни гиподинамия. Это переедание.

— Медицина — точная наука, это математика, физика, химия вместе взятые. Да, за всеми решениями стоит человек — врач, который может ошибиться. Но закон Ломоносова-Лазуазье (закон сохранения массы) не оставляет никаких сомнений, что лишние килограммы жировой ткани это лишние калории, пришедшие с пищей. Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе образовавшихся веществ. Это закон природы, — отметила специалист.

Некоторые люди с ожирением уверены, что едят, «как птички», но в абсолютном большинстве случаев это не так. Они только думают, что их порции нормального размера, и не замечают, что без конца «кусочничают».

Чтобы понять это, достаточно на протяжении некоторого времени вести дневник питания, записывая каждый кусок и глоток.

Любое изменение начинается с осознания, отметила Павлова. Чтобы начать решать проблему, сначала необходимо ее увидеть.

— Если уменьшать каждую свою порцию всего на 1/5, то вы точно начнете сбрасывать вес. При стандартном калораже для средней женщины в 1600 – 1800 ккал вам надо убрать 320-360 ккал в день. Скорее всего, они прячутся в печеньках, конфетках и прочих незаметных «чего-нибудь к чаю», — отметила эксперт.

Не обманывайте себя, и скоро у вас будет стройное тело, причем в любом возрасте.

Ожирением называют избыточное отложение жира в подкожной клетчатке и других тканях организма. Чтобы оценить степень ожирения, придумали особый критерий – индекс массы тела (ИМТ). Его определяют как отношение массы тела (кг) к квадрату роста (м).

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Согласно ВОЗ, диагноз «избыточный вес» или «ожирение» у взрослых ставится в следующих случаях: ИМТ больше или равен 25 — избыточный вес; ИМТ больше или равен 30 — ожирение.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
Эндокринолог, кандидат медицинских наук
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Теги : ожирение, переедание