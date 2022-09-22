Главная и единственная причина ожирения: эндокринолог

— Ожирение — многофакторная болезнь, — отметила медик в своем телеграм- , — отметила медик в своем телеграм- канале

— Медицина — точная наука, это математика, физика, химия вместе взятые. Да, за всеми решениями стоит человек — врач, который может ошибиться. Но закон Ломоносова-Лазуазье (закон сохранения массы) не оставляет никаких сомнений, что лишние килограммы жировой ткани это лишние калории, пришедшие с пищей. Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе образовавшихся веществ. Это закон природы, — отметила специалист.