Коронавирус продолжает мутировать
Эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что ковид продолжит процесс коммутации и циркуляции среди человечества. Правда, не совсем понятно, будет ли это провоцировать новые масштабные вспышки.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения вновь заявили о том, что человечеству не удастся полностью избавиться от коронавируса, который никуда не денется. Он будет продолжать циркулировать и мутировать, то есть на свет будут появляться всё новые его версии. К счастью, в распоряжении врачей сегодня имеются эффективные методы выявления патогена и терапии, а также прививки.
В этой связи ВОЗ настаивает, что человечеству нельзя расслабляться. Уже сейчас в Северном полушарии снова наметились тенденции к росту заболеваемости, а в некоторых государствах растёт и количество госпитализаций, включая помещение пациентов в отделения реанимации и, к сожалению, показатель смертности. Очень важно не отказываться от прививок, а также от ревакцинации.
Человечеству следует более активно защищать себя от коронавируса до тех пор, пока у нас не сформируется такой же коллективный иммунитет к этому патогену, как и к вирусу гриппа. Впрочем, хотя грипп с человечеством уже много веков, каждый год он всё равно убивает по 600 000 человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
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