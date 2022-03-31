ВОЗ спрогнозировала развития пандемии
По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, коронавирус будет продолжать мутировать, вызывая новые всплески. Однако очередные мутации станут приводить к мягкому течению заболевания.
Мутации коронавируса будут приводить к тому, что эта болезнь превратится в подобие гриппа или простуды по тяжести протекания у людей. Будет ошибкой считать грипп пустяковой болезнью, ведь каждый год он уносит приблизительно по 600 000 жизней. Причём грипп представляет опасность не только для людей пожилых, но и для детей, чего не скажешь о COVID-19, который детей до последнего времени щадил. Учёные считают, что дальнейшая эволюция коронавируса будет направлена на повышение его эффективности и одновременно снижение тяжести симптомов.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус считает подобное развитие событий наиболее вероятным. Оно будет связано с эволюционными мутациями коронавируса, и с тем, что у значительного количества населения планеты просто вырабатываются к нему иммунитет. Столь масштабная смертность в первые два года пандемии была спровоцирована именно тем, что болезнь является абсолютно новой для организма человека. Сейчас у многих жителей нашей планеты уже есть иммунная память к коронавирусу - они переболели или получили прививки.
Гебрейесус убеждён в том, что тяжесть симптомов коронавируса будет снижаться, и нельзя исключить, что COVID-19 окажется вообще последней пандемией в человеческой истории. По официальным подсчетам, коронавирус убил более 6 млн человек, но эксперты полагают, что подлинное число ушедших из жизни приближается к 20 млн, поскольку официальные цифры занижены, как минимум, в три раза. Руководствоваться надо не данными из свидетельств о смерти, где в качестве причины обозначен коронавирус, а статистикой по избыточной смертности. К примеру, в России за два года пандемии более 1 млн человек умерло сверх естественной нормы. И можно предположить, что все это - жертвы коронавируса. По официальным данным, эта болезнь унесла 360 000 россиян. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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