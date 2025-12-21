Судороги в ногах указывают на варикоз и нарушение обмена веществ. Что делать, если сводит ноги?

сделать самомассаж, размять икру

приложить холодный компресс (например, холодное полотенце)

выпрямить ногу и потянуть на себя носок

сесть и покрутить стопами.

можно встать на носочки и опуститься на пятки.

Малоподвижный образ жизни

Слишком интенсивные нагрузки

Беременность и изменения в женском организме

Прием лекарств, которые выводят из организма соли калия

Различные заболевания, в том числе сахарный диабет, варикоз, ожирение и плоскостопие.

Регулярные судороги в ногах могут указывать на развитие различных заболеваний, рассказал хирург-флеболог. Самая частая их причина — излишняя физнагрузка. Мышцы ног страдают при ношении неудобной обуви, длительном нахождении в статичном положении (особенно если долго сидеть или стоять).Судороги часто свидетельствуют о недостатке тех или иных веществ, например, калия, магния и кальция. В некоторых случаях этот признак свидетельствует о серьезных заболеваниях. Например, ноги может сводить при варикозе: перебои в работе венозной системы приводят к застою крови.— рассказал врач «Доктору Питеру» Варикоз — распространенное заболевание, сутью которого является воспаление стенок вен, их выбухание, появление узелков и даже язв.Регулярные судороги могут спровоцировать развитие болезней позвоночника, предупредил Авакян. К примеру, дорсопатию, корешковый синдром, грыжи, остеохондроз.Судороги могут быть при ожирении, беременности, переохлаждении. Если это редкий случай, то ничего страшного. Если судороги происходят регулярно, нужно обратиться к врачу, чтобы выявить причину и устранить ее.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.