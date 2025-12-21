Судороги в ногах указывают на варикоз и нарушение обмена веществ. Что делать, если сводит ноги?

1 729 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/в-одиночестве-ноги-туфли-шнурки-1869914/
Судорога — непроизвольное сокращение мышцы, которое невозможно контролировать. Человек испытывает подергивание, сжатие или сильную боль.

Регулярные судороги в ногах могут указывать на развитие различных заболеваний, рассказал хирург-флеболог Армен Авакян. Самая частая их причина — излишняя физнагрузка. Мышцы ног страдают при ношении неудобной обуви, длительном нахождении в статичном положении (особенно если долго сидеть или стоять).

Судороги часто свидетельствуют о недостатке тех или иных веществ, например, калия, магния и кальция. В некоторых случаях этот признак свидетельствует о серьезных заболеваниях. Например, ноги может сводить при варикозе: перебои в работе венозной системы приводят к застою крови.

— За счет судорожных сокращений мышцы пытаются воздействовать на сосуды, чтобы наладить течение венозной крови от ног к сердцу. Среди других распространенных симптомов варикоза тяжесть, усталость и боль в ногах, отеки, — рассказал врач «Доктору Питеру».

Варикоз — распространенное заболевание, сутью которого является воспаление стенок вен, их выбухание, появление узелков и даже язв.

Регулярные судороги могут спровоцировать развитие болезней позвоночника, предупредил Авакян. К примеру, дорсопатию, корешковый синдром, грыжи, остеохондроз.

Судороги могут быть при ожирении, беременности, переохлаждении. Если это редкий случай, то ничего страшного. Если судороги происходят регулярно, нужно обратиться к врачу, чтобы выявить причину и устранить ее.

Что делать, если сводит ноги?
  • сделать самомассаж, размять икру
  • приложить холодный компресс (например, холодное полотенце)
  • выпрямить ногу и потянуть на себя носок
  • сесть и покрутить стопами. 
  • можно встать на носочки и опуститься на пятки.

Почему беспокоят судороги?
Судороги в ногах могут быть сигналом опасных болезней


  • Малоподвижный образ жизни
  • Слишком интенсивные нагрузки
  • Беременность и изменения в женском организме
  • Прием лекарств, которые выводят из организма соли калия
  • Различные заболевания, в том числе сахарный диабет, варикоз, ожирение и плоскостопие.

Как распознать варикоз на ранних стадиях


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

