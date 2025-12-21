Судороги в ногах указывают на варикоз и нарушение обмена веществ. Что делать, если сводит ноги?
Судорога — непроизвольное сокращение мышцы, которое невозможно контролировать. Человек испытывает подергивание, сжатие или сильную боль.
Регулярные судороги в ногах могут указывать на развитие различных заболеваний, рассказал хирург-флеболог Армен Авакян. Самая частая их причина — излишняя физнагрузка. Мышцы ног страдают при ношении неудобной обуви, длительном нахождении в статичном положении (особенно если долго сидеть или стоять).
Судороги часто свидетельствуют о недостатке тех или иных веществ, например, калия, магния и кальция. В некоторых случаях этот признак свидетельствует о серьезных заболеваниях. Например, ноги может сводить при варикозе: перебои в работе венозной системы приводят к застою крови.
— За счет судорожных сокращений мышцы пытаются воздействовать на сосуды, чтобы наладить течение венозной крови от ног к сердцу. Среди других распространенных симптомов варикоза тяжесть, усталость и боль в ногах, отеки, — рассказал врач «Доктору Питеру».
Варикоз — распространенное заболевание, сутью которого является воспаление стенок вен, их выбухание, появление узелков и даже язв.
Регулярные судороги могут спровоцировать развитие болезней позвоночника, предупредил Авакян. К примеру, дорсопатию, корешковый синдром, грыжи, остеохондроз.
Судороги могут быть при ожирении, беременности, переохлаждении. Если это редкий случай, то ничего страшного. Если судороги происходят регулярно, нужно обратиться к врачу, чтобы выявить причину и устранить ее.
Что делать, если сводит ноги?
- сделать самомассаж, размять икру
- приложить холодный компресс (например, холодное полотенце)
- выпрямить ногу и потянуть на себя носок
- сесть и покрутить стопами.
- можно встать на носочки и опуститься на пятки.
Почему беспокоят судороги?
- Малоподвижный образ жизни
- Слишком интенсивные нагрузки
- Беременность и изменения в женском организме
- Прием лекарств, которые выводят из организма соли калия
- Различные заболевания, в том числе сахарный диабет, варикоз, ожирение и плоскостопие.
