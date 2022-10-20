Наночастицы золота уменьшили опухоли мозга

Ученые из Университета Торонто приближают создание спасительный методики лечения рака мозга с помощью наночастиц золота. Они помогут сделать радиотерапию или облучение гораздо более эффективной и менее токсичной для пациентов. Речь идёт о борьбе с мультиформной глиобластомой - редко встречающимся, но агрессивно развивающимся раком, который начинается в головном мозге.Исследовательская группа обнаружила, что наночастицы золота могут удерживать излучение, плотно сфокусированное на опухолях. Тем самым уменьшается их размер и предотвращается повреждения других частей тела в результате облучения. Отметим, что лишь немногие исследователи во всём мире сосредоточены на наночастицах с радиоактивной меткой, предназначенных для лечения опухолей головного мозга.Пока отрасль радиационной наномедицины еще только развивается. Гораздо меньшее количество исследователей следит за терапевтическим использованием радиоактивно меченых наночастиц золота. И ученые в Торонто - одна из немногих групп в мире, изучавших местное введение меченых наночастиц золота для лечения опухолей головного мозга. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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