Наночастицы золота уменьшили опухоли мозга

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Наночастицы золота уменьшили опухоли мозга

Исследователи смогли уменьшить злокачественные новообразования в мозге с помощью наночастиц золота. Они также разработали мини-мозг для изучения психических расстройств. 

Ученые из Университета Торонто приближают создание спасительный методики лечения рака мозга с помощью наночастиц золота. Они помогут сделать радиотерапию или облучение гораздо более эффективной и менее токсичной для пациентов. Речь идёт о борьбе с мультиформной глиобластомой - редко встречающимся, но агрессивно развивающимся раком, который начинается в головном мозге.

Ученые научились получать золотые наночастицы


Исследовательская группа обнаружила, что наночастицы золота могут удерживать излучение, плотно сфокусированное на опухолях. Тем самым уменьшается их размер и предотвращается повреждения других частей тела в результате облучения. Отметим, что лишь немногие исследователи во всём мире сосредоточены на наночастицах с радиоактивной меткой, предназначенных для лечения опухолей головного мозга. 

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Пока отрасль радиационной наномедицины еще только развивается. Гораздо меньшее количество исследователей следит за терапевтическим использованием радиоактивно меченых наночастиц золота. И ученые в Торонто - одна из немногих групп в мире, изучавших местное введение меченых наночастиц золота для лечения опухолей головного мозга. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Университет Торонто

Медицина

публичный исследовательский университет в Торонто, Онтарио, Канада. Большинство основных территорий и объектов университета расположены к северу от Финансового округа в Парке Королевы

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Теги : лечение рака мозга, мультиформная глиобластома