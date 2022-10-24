На 99,9% коронавирус создали в лаборатории

Учёные из Германии обнаружили подтверждения того, что убивший свыше 6,5 млн человек коронавирус был создан в лаборатории. Они провели анализ, который подсказал, что на 99,9% перед нами искусственная копия естественного вируса. С высокой степенью вероятности, ее создали в лаборатории посредством манипулирования натуральным вирусом, то есть сделали взяли природный патоген и изменили, чтобы он был более агрессивным, что и утверждали многие учёные в последние два года.Появилась стойкая теория о том, что по заданию американских ученых их китайские коллеги в Институте вирусологии города Ухань экспериментировали с коронавирусом летучих мышей, чтобы сделать его гораздо более смертоносным и способным поражать людей. В США такие эксперименты запрещены, а в Китае их проводить можно. В какой-то момент созданный таким образом патоген вырвался (скорей всего, случайно) на свободу и стал убивать людей. Достаточно вспомнить, что всего несколько дней тому назад ученые из Бостонского университета скрестили между собой несколько штаммов коронавируса и создали мутацию, которая убило более 60% зараженных мышей. Их сразу же обвинили в том, что они играют с огнём, и что проводить такие эксперименты недопустимо.Китай последовательно опровергает версию о том, что коронавирус был создан искусственно, и уж тем более по заданию США. Эти страны не очень ладят между собой в последние годы, однако вирусологи двух великих держав плотно сотрудничали, о чём свидетельствуют попавшие в широкий доступ письма. Немецкие учёные полагают, что доказали лабораторное происхождение коронавируса, однако их исследование не прошло независимую научную оценку. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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