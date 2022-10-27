Москвичам стала доступна назальная вакцина от коронавируса

Вице-мэр Анастасия Ракова заявила о том, что москвичи отныне могут в случае желания пройти через вакцинацию против коронавирусной инфекции не посредством укола, а назальным способом, то есть через нос. И столичные медицинские учреждения уже получают запасы этого препарата. В настоящий момент практически во всех точках проведения прививок доступно ввдение препарата с помощью именно назальной вакцины, как по записи, так и без записи. Это касается и мобильного пункта, расположенного в ГУМе.Отметим, что назальный препарат «Спутник V» представляет собой двухкомпонентную вакцину, имеющую такую же дозировку, как и традиционные препараты для инъекций. Различается только способ введения. Наш «Спутник» вновь стал первой в мире официально одобренной назальной вакциной, хотя испытания аналогичных препаратов в других странах уже давно ведутся.Изначально предполагалось, что назальная форма "Спутника" будет лишь дополнением к уколу, но сейчас утверждается, что она может стать его альтернативой. Это приятная новость для людей, которые не любят или боятся уколов, а также для множества детей. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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