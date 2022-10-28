Коронавирусная пандемии стала результатом утечки искусственно сманипулированного вируса из лаборатории, как говорится в отчете американского Сената. Его авторы заявили, что имеются существенные доказательства аварии на исследовательском объекте, а вот подтверждений естественного распространения этого патогена в природе до сих пор нет. Также в отчете говорится, что нежелание Китая сотрудничать или открыть ту самую лабораторию в городе Ухань, о которой идёт речь, означает, что Поднебесная больше не заслуживает доверия.Члены сенатского комитета Республиканской партии по санитарному просвещению, труду и пенсиям рассмотрели сотни исследований по происхождению коронавируса и взяли интервью у десятков экспертов за последние 15 месяцев. На основе анализа общедоступной информации кажется разумным сделать вывод о том, что пандемия COVID-19 - результат инцидента в лаборатории, связанного с исследованием.Отсутствуют какие-либо доказательства появления SARS-CoV-2 в живой природе. Спустя почти три года после начала пандемии не хватает важной информации о том, как она вообще началась. Да, пока не существует прямых доказательств естественного или синтетического происхождения, но отсутствие прозрачности и сотрудничества со стороны Китая не позволяет сделать окончательный вывод. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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