Звуки музыки помогут предотвратить кошмары

Учёные из Университета Женевы предложили свой способ борьбы с тревожными и кошмарными сновидениями у людей, которые к ним предрасположены. Причина появления страшных снов полностью науке не известна, хотя установлено, что они чаще возникают у людей, имеющих повышенный уровень стресса, тревожности, либо страдающих от каких-то ещё не диагностированных серьёзных заболеваний. В любом случае, никому из нас не хочется сталкиваться с этими снами, особенно если они навещают часто. Однако какого-то единого метода профилактики страшных снов не существует.И вот исследователи из Женевы установили, что проигрывание по ночам звуков фортепиано сокращает количество страшных сновидений у людей, которые были к ним предрасположены. Но только в том в случае, если днём эти люди слышали те же самые звуки, которые раздавались в спокойной обстановке и были связаны с какими-то позитивными переживаниями. Тогда получение этой звуковой терапии сокращало число кошмаров и увеличивало продолжительность хороших по-своему содержанию снов.Кошмары считаются клинически значимыми, если они происходят часто, то есть свыше одного раза в неделю, вызывают дневную усталость, изменения настроения и тревогу. По данным учёных, до 4% взрослых людей испытывают кошмары на том самом клинически значимом уровне. Иногда им пытаются помочь так называемой репетиционной терапией образами, то есть учат репетировать положительные сюжеты наиболее частых ночных кошмаров, чтобы они могли сами ими управлять. Эта терапия показывает некоторую эффективность, но далеко не у всех жертв страшных сновидений. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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