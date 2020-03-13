Ночные кошмары "подготавливают" человека к реальной угрозе
Недавно исследователи из Университета Женевы смогли определить причину, по которым людям снятся кошмары. Страшные сны - это своеобразная "тренировка" для нервной системы. Мозг пытается подготовить нервную систему к реальным угрозам, которые могут возникнуть в жизни.
Нейрофизиологи определили, что страх, который вызывают ночные кошмары, фиксируется в передней поясной коре и островковой доле головного мозга. Эти участки отвечают за социальное поведение и сознание. Эти отделы содержат наборы реакций на угрозы во время бодрствования.
Это подтвердило и другое исследование. Ученые демонстрировали участникам эксперимента видеозаписи страшных происшествий. Оказалось, что люди, которым часто снятся ночные кошмары, были менее подвержены чувству страха и паники.
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