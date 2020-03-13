Ночные кошмары "подготавливают" человека к реальной угрозе

Нейрофизиологи определили, что страх, который вызывают ночные кошмары, фиксируется в передней поясной коре и островковой доле головного мозга. Эти участки отвечают за социальное поведение и сознание. Эти отделы содержат наборы реакций на угрозы во время бодрствования.Это подтвердило и другое исследование. Ученые демонстрировали участникам эксперимента видеозаписи страшных происшествий. Оказалось, что люди, которым часто снятся ночные кошмары, были менее подвержены чувству страха и паники.