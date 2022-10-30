Потеря связей между нейронами вызывает постковид

У ряда людей, переболевших коронавирусом, симптомы сохраняются в течение месяцев или даже лет после первоначального заражения. Это называют постковидным синдромом. У части жертв данного синдрома возникает хорошо задокументированный наукой туман в голове или спутанность сознания, включающая в себя широкий спектр когнитивных симптомов, влияющих на память, концентрацию, сон и речь. Растёт обеспокоенность науки о том, что перенесшие коронавирус люди подвержены повышенному риску неизлечимых болезней мозга вроде старческого слабоумия.Но вначале надо понять, как именно инфекция влияют на мозг человека. К сожалению, эксперименты в этом плане проводить невозможно, ведь для этого требуется мозг живых людей. Один из способов обойти данную проблему - создание органоидов или миниатюрных органов из стволовых клеток, что и сделали шведские учёные в недавнем исследовании. Их органоиды размером были чуть больше булавочной головки, их намеренно заразили вирусом SARS-CoV-2.Было установлено, что в этих органоидах устранялось чрезмерное количество синапсов или связей между клетками мозга. Этих устранений было больше, чем следовало ожидать в нормальном мозге. Синапсы важны, потому что они позволяют нейронам общаться друг с другом. Мозг избавляется от неактивных синапсов, но при воздействии коронавируса этот процесс принимал слишком большой масштаб. Именно это может объяснить, почему у некоторых людей появляются характерные когнитивные симптомы при постковидном синдроме. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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