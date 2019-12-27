Растительный экстракт убивает раковые клетки

"Мы брали медиаторный экстракт органического растворителя из Антоцефалус кадамба и затем проверяли этот экстракт на разных клеточных линиях, как здоровых, так и пораженных раком, - рассказал Аравинд Кумар Ренган (Aravind Kumar Rengan), соавтор исследования. - Выяснилось, что этот экстракт боится воды. Необходимо было приготовить наноформуляцию, за счет которой можно было помочь клеткам воспринимать этот экстракт более легко. Мы ее приготовили, проверили и выяснили, что она очень выборочно уничтожает злокачественные клетки".

Индийские ученые из Indian Institute of Technology пришли к выводу о способности экстракта медицинского растения Антоцефалус кадамба в сочетании с красителями выборочно уничтожать клетки рака. При воздействии инфракрасного света происходит опосредованная аутофагия за счет синергической активации свободных радикалов кислорода. Аутофагия - естественный процесс удаления из организма поврежденных клеток. Свет активирует нанолипосомы, и это может быть эффективной стратегией повышения противоракового потенциала комбинированной терапии, как полагают авторы исследования. Его результаты публикуются научным журналом Nanoscale.Данная методика была пока проверена в лабораторных пробирках и на мышах. Отметим, что многие исследования на этой стадии показывали потрясающие результаты, но в дальнейшем оказывались неудачными. Поэтому пока рано говорить о том, как все это сработает среди людей. Информацию об исследовании публикует Nanoscale . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ