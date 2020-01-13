Британские женщины превращаются в гормональных туристов
Нехватка препаратов для гормонозаместительной терапии заставляет жительниц Великобритании приобретать их в других странах Европы. Россия может похвастаться одними из самых низких цен на данные препараты.
Наступление менопазы - пугающий для многих женщин этап жизни. Это не только зловещее напоминание о тикающих часах внутри организма и о старении, но еще и порой довольно неприятные симптомы, включая не только классические приливы и ночную потливость, но общий упадок сил, летаргическое состояние, перепады настроения, резкое снижение либидо и многое другое. Для борьбы с этими симптомами врачи в последние годы все более активно прописывают препараты, увеличивающие искусственно уровень эстрогена в женском организме, который резко падает после климакса. Прием данных препаратов и называется гормонозаместительной терапией.
Преператы выдаются английским женщинам по рецептам, зачастую бесплатным. Однако в последние месяцы в стране началась жесткая нехватка в аптеках дотируемых государством лекарств, а их стоимость по коммерческим ценам довольно высока. Именно поэтому британские леди и устремились в соседние страны Европы, где эти препараты можно купить по более щадящим расценкам. Начался так называемый гормональный туризм.
Около трех четвертей женщин страдает от неприятных побочных эффектов менопаузы, а у 25% - серьезные и тяжелые симптомы. Прошлой осенью с аптечных полок Англии исчезли 15 разных лекарств для ГРТ, 40% рецептурных препаратов недоуступно. Через терапию проходит 200 тысяч женщин, и многие из них готовы отправиться в путь, чтобы закупить данные лекарства в других странах, включая и Россию, где их стоимость является одной из самых низких в Европе. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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