Синдром выгорания связали с опасным для жизни расстройством
Новое исследование показало, что продолжительный и выраженный стресс на работе или дома подвергает человека более мощному риску развития мерцательной аритмии. В Европе и США это нарушение в работе сердца является основной причиной инсультов.
Синдромом выгорания медики называют длительное психологическое и физическое истощение человека в условиях жесткого прессинга на работе и дома. В последние десятилетия количество жертв этого синдрома растет в геометрической прогрессии, ну а ученые продолжают изучать его воздействие на здоровье человека. И вот новое исследование показало, что жертвы данного синдрома имеют повышенный риск развития смертельно опасной аномалии в работе сердца - мерцательной аритмии. Она сопровождается нарушениями в работе сердца и является наиболее распространенным в мире расстройством сердечного ритма, от которого страдают на нашей планете 33 млн человек.
Мерцательную аритмию могут вызывать сгустки и тромбы в кровеносных сосудах, которые приводят к инсультам и сердечной недостаточности. Только в США из-за неё каждый год умирает по 130 000 человек и фиксируется по 750 000 госпитализаций. Также в США и Европе мерцательная аритмия является главной причиной инсультов, обгоняя в этом рейтинге даже гипертонию. Новое исследование связало развитие мерцательной аритмии с хроническим стрессом и классическими последствиями синдрома выгорания. Его подробности сообщает CNN.
"Мы уже знаем о том, что стресс может вызывать другие разновидности болезней сердца, однако это первое исследование, которое реально связало выгорание с увеличением риска аритмии сердца, - заявил автор исследования Парвин Гарг (Parveen Garg). - Нам известно несколько основных факторов риска аритмии, являющихся очень важными, включая ожирение, гипертонию и курение. Но это не объясняет полностью того, почему у нас возникает мерцательная аритмия. Именно поэтому мы установили связь между выгоранием и аритмией, о которой ранее в науке ничего не сообщалось". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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