Найдены 6 типов клеток, вызывающих рак яичников
Появилась надежда на более надежный метод диагностика рака яичников. Ученые обнаружили 6 типов клеток, запускающих развитие этого "тихого убийцы".
Более надежная методика диагностики рака яичников может появиться в распоряжении врачей благодаря открытию 6 типов клеток, вызывающих болезнь. Ранее они были неизвестны науке. Клетки расположены в фаллопиевых трубах, по которым яйцеклетки переходят из яичников в матку. Именно там и возникает большая часть опухолей яичников. За счет выявления данных клеток на стенках фаллопиевых труб можно осуществлять раннюю диагностику рака яичников, что намного повысит показатели выживаемости. Сегодня не более трети пациентов с раком яичников могут рассчитывать прожить более 5 лет после установки диагноза.
Болезнь называют "тихим убийцей", потому что до поздней стадии она развивается почти без симптомов. А если и проявляет себя вздутием, то женщины не считают это чем-то тревожным. Исследования показали, что некоторые из данных клеток свидетельствуют о неважных прогнозах женщин и о том, что имеющиеся методы лечения им не помогут. Опухоли яичников относятся к наиболее распространенным и летальным злокачественным новообразованиям среди женщин. Исследование ученых из Оксфордского университета, возможно, поможет скорректировать печальную статистику.
Исследователи проанализировали 6 000 клеток от 5 женщин с раком яичников, 5 с опухолями эндометрия и 5 здоровых. Технология одноклеточного РНК-секвенирования позволила выявить в клетках молекулы, играющие важную биологическую роль. Она и обнаружила подтип нормальных клеток фаллопиевых труб, по которым можно было установить не только наличие рака, но и его вид. Информацию публикует Cancer Cell. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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