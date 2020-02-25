Девочке с «маской Бэтмена» сделали еще одну операцию в Краснодаре

В столице кубанского края провели очередную операцию маленькой гражданке США с редким заболеванием на лице. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщила в соцсетях ее мама Кэрол Сантос.- Это сложнее, чем мы себе представляли. Луна постоянно в движении, корочка все время отпадает, из-за этого сочится кровь. Доктор говорит, что этого и следовало ожидать. Но Луна счастлива, как всегда. Трудности не мешают ее состоянию улучшаться, - написала Кэрол на своей страничке в Instagram.Напомним, девочка родилась с меланоцитарным невусом на лице. Родители ее искали по всему миру, где малышке смогут убрать «маску Бэтмена», но везде операция была слишком дорогостоящей, кроме того, никто не давал полной гарантии на успех. Взялись за операцию только в краснодарской клинике.Ранее девочка уже перенесла одну операцию и вот вернулась для повторной. Ей предстоит перенести еще не менее 3-4 операций. Одну из них Луне сделали буквально сразу после прилета. Времени на раскачку нет, говорят в клинике фотодинамической терапии.- Так рассчитано, 2 месяца здесь, потом - домой. Через 2-3 недели прилетит опять в Краснодар, - рассказал о графике лечения коммерческий директор клиники Андрей Алексуткин.Надо сказать, что со дня на день доктор Павел Попов ждет новую американскую пациентку.- У этой девочки возникают некоторые трудности с их нахождением в России, так как ее семья - граждане США, у них не временных статус, как у Луниной мамы, - рассказал Андрей Алексуткин. - Но билеты куплены, виза получена. Скоро прилетят.Российский врач разработал уже план лечения для американки японского происхождения Деми. У ровесницы полугодовалой Луны те же проблемы. Меланоцитарный невус расположился на ее левой щечке и мешает жизни обычного ребенка.Маленькая Деми поселится рядом с Луной в Краснодаре. Жилье специально подбирали для обеих девочек поблизости.- К нам обращаются из Индии, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии...со всего мира, не говоря о россиянах, - делится эксклюзивной информацией с "КП" -Кубань" коммерческий директор Андрей Алексуткин. - Мы, наверное, только с Австралией пока переговоры не вели, пожалуй. Но более платежеспособны все-таки пациенты из США.