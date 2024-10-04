13-летняя Диана из Екатеринбурга выросла до 198 см и стала самой высокой девочкой в России

«Диана в свои 13 лет подросла примерно до 198 см. Это моя гордость! Я уже вынашиваю идею, чтобы подать заявку на новый рекорд».

«Лично я стала замечать, что выше сверстниц еще в детсом саду. Когда мне было пять лет, то я уже была 165см», - поделилась Диана.

Мамы девочки рассказала KP.RU о новом рекорде дочери.По данным портала, имя Дианы Дальке было занесено в Книгу рекордов России зимой 2022 года. Тогда девочку признали обладательницей наибольшего роста среди 11-летних сверстниц, он составлял 189,7 см.Сообщается, что размер ноги у школьницы — 44-й, ей часто приходится искать обувь в мужских отделах. Но в целом, как сообщила мама Дианы, девочка не испытывает серьезных проблем в связи со своим ростом. Женщина отметила, что ее дочь благодаря росту успешно проявляет себя в спорте и профессионально занимается волейболом.По данным vesti-ural.ru, свой рост Диана унаследовала от папы, и то, что дочь будет высокой, родители поняли еще в ее раннем детстве. В роддоме на бирке новорожденной были самые большие показатели, а в 9 лет одежду школьнице стало нужно покупать уже во взрослом магазине.Свою дальнейшую судьбу она мечтает связать с большим спортом.

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