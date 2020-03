Виктория Боня поразмышляла о вымирании человечества из-за нового коронавируса

View this post on Instagram

Можете меня костерить, материть и говорить, что хотите... Но я считаю, что короновирус идёт на пользу нашей планете и всегда считала, что все в этой жизни от Всевышнего! И хорошее и плохое. Человечество в целом стало хуже саранчи, которая поедает все на своём пути и не оставляет за собой живого места! За последние 50 лет мы убили планету так, как ни одно поколение за тысячи лет не истребляла ее. И такие встряски, в виде корона вируса, нам должны пойти на пользу! Ни в коем случает, не желаю никому зла, смерти или болезни, но, к сожалению, мы платим за свою неосознанную жизнь именно такой ценой. Очень надеюсь, что этот звоночек научит нас быть осознанными, ценить жизнь, ценить природу, воду (реки, озера, океаны и моря), животных, чистый воздух и все, что даёт нам планета - мать! А теперь смотрите наглядно: По данным спутников NASA и Европейского космического агентства над Китаем, впервые с 2008 года (Олимпиада в Пекине) чистое небо. Уровень выбросов диоксида азота на минимальных показателях. Основной источник диоксида азота - выбросы от двс автомобилей, электростанций и заводов. Работа последних в промышленных регионах на востоке КНР или приостановлена или переведена на ограниченный режим. Поэтому мы можем разглядеть Китай без пелены от промышленных выбросов, которые уносятся далеко на восток в Тихий океан. Ситуация с коронавирусом дает передышку планете. Почему бы нам, человечеству, не устраивать каждый сезон такие вот передышки для планеты, каждую весну, лето, очень и зиму останавливаться на недельку и отдыхать от подношения? Конечно, это материально не выгодно никому!!! Материальная жизнь засосала нас так, что мы губим сами себя, но себя не жалко! А вот планету жалко до боли в сердце! Притча напоследок: И человек сел поодаль, погрузившись в уныние. И звери собрались вокруг него и молвили "Не хотим видеть тебя в печали. Проси нас о чем хочешь и обретешь это." И сказал человек "Хочу, чтобы у меня было острое зрение". Гриф ответил "У тебя будет мое". Человек сказал "Хочу быть сильным". Ягуар ответил "Ты станешь сильным, как я". Тогда человек сказал "Хочу познать все тайны земли". Змей ответил "Я покажу тебе их". ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ ??