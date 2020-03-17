Виктория Боня поразмышляла о вымирании человечества из-за нового коронавируса

Телеведущая и бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня на своей странице в соцсети поразмышляла о вымирании человечества из-за распространения нового коронавируса.





Она считает, что коронавирус нужен планете.





«Потому что просто планету сожрали, планету загубили. И, если честно, для меня страшнее гораздо то, что погибнет планета. А то, что человечество вымрет на половину даже, — для меня это, если честно, не так страшно», — написала телеведущая в Instagram.





Она отметила, что ей важно, чтобы Земля выжила, была красивой и «давала плоды» и выразила надежду на то, что люди опомнятся и начнут беречь бесценную природу.