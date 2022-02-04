Криптовалютные мужчины оказались более желанными
Наличие в собственности какой-либо криптовалюты может сделать мужчину более желанным в приложениях для знакомств. К такому любопытному выводу пришли американские исследователи.
Не за горами день Святого Валентина, и накануне этого праздника миллионы одиноких мужчин и женщин строят планы на встречу с романтическим партнёром, который является не только финансово стабильным, но и экономным, особенно в том, что касается цифровых валют. 33% американцев заявили в ходе опроса, что с гораздо большей готовностью отправились бы на свидание с человеком, у которого имеются какие-либо криптосбережения, и информация об этом указана на сайте знакомств.
Почти 65% были бы более заинтересованы во втором свидании с человеком, способным оплачивать счета в биткоинах, как показало недавнее исследование, проведённое социальной инвестиционной платформой eToro. К другим цифровым активам потенциальные партнёры также испытывают большой интерес. Почти 20% одиноких людей хотели бы наладить романтические отношения с теми, у кого имеются такие активы, о чём есть упоминания на социальной платформе или сайте для знакомств. В 2025 году криптовалюта и биткоины стали весьма популярной темой для обсуждений.
В настоящий момент 16% американцев лично проинвестировали в те или иные криптовалюты, как показывают исследования. На днях Центральный Банк России предложил запретить оборот криптовалют на территории нашей страны, так как их курс абсолютно нестабилен, и имеется очень высокий риск для россиян понести существенные материальные потери. Однако президент России Владимир Путин заявил, что запрещать криптовалюты не следует, поскольку миллионы россиян уже вложили в них свои средства. Этот рынок должен просто стать более понятным и регулируемым. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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