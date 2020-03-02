Стало известно, какие сны видят люди с высоким интеллектом

Убедиться в этом помог эксперимент, в котором приняли участие более 2 тысяч человек. Вначале эксперты проводили специальный тест, направленный на то, чтобы определить уровень интеллекта испытуемого. После чего участникам эксперимента давали анкеты, в которые те вносили ответы на вопросы, связанные со сновидениями, которые они видят.Как оказалось, часть добровольцев вообще не видит сны, другая часть не запоминает то, что им снится. И, наконец, самая малочисленная группа видит яркие цветные сны – ими оказались участники эксперимента с самым высоким уровнем IQ. На основании опыта ученые пришли к выводу, что чем интеллектуальнее человек, тем более красочными будут его сновидения.