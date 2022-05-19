Что запах пота может рассказать о наших болезнях?

«У здорового человека пот не имеет запаха. А вот при выраженном запахе можно говорить о многом», — отмечает эксперт.

Пот — это защитный фактор нашего организма, который выделяется наружу для терморегуляции.Часто запах пота связан с тем, что мы едим. Например, вы начали источать тухлый или серный «аромат». Это говорит о том, что соединения серы, которые поступили в организм с пищей (рыба, лук или чеснок, сыр, яйца, бобовые или капуста) начали питать микрофлору кожи. А бактерии, наевшись, начали выделять эти сернистые газы наружу. Отсюда запах.Рыбный запах пота чаще всего врожденный. Это говорит о том, что ваш организм не в состоянии расщепить некоторые белки.Что касается связи с болезнями, здесь много нюансов. Липкий пот с запахом ацетона чаще всего свидетельствует о заболеваниях щитовидной железы и сахарного диабета.Запах грязных носков сопровождает стафилококки, коринебактерии, микрококки. Они одни из самых «ароматных». И если рост стафилококка дезодорант-антиперсперант способен подавить, то перед коринебактериями он бессилен.Выход только один — полностью пересматривать рацион и корректировать питьевой режим.