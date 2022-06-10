Пешие прогулки предотвращают боли в коленях
Характерные боли в коленях, развивающиеся из-за остеоартрита, можно предотвратить за счёт обыкновенных пеших прогулок. К такому выводу пришли учёные из Бэйлоровского колледжа медицины.
Миллионы людей в разных странах мира страдают от остеоартрита коленного сустава, провоцирующего характерные болевые ощущения. Однако у лиц старше 50 лет, которые имеют артрит и в качестве физических нагрузок практикуют пешие прогулки, частота подобных болей намного меньше, по сравнению с теми, кто пешком ходить не любит. Таковы итоги исследования с участием более 1 200 пациентов, у которых диагностировали артрит. Все они приняли участие в специальной программе, которая позволяла использовать различные физиотерапевтические интервенции.
В группе тех, кто ходил пешком, на 40% реже отмечались новые частые боли в коленях, по сравнению с теми, кто пешие прогулки не практиковал. При этом до начала эксперимента интенсивность болей в коленях была у всех участников приблизительно одинаковой, а затем их произвольно разделили на разные группы.
Выводы этого исследования особенно полезны для людей, у которых радиологические исследования подтвердили наличие остеоартрита, но постоянных и каждодневных болей в коленях пока не появилось. Они всё ещё могут гулять пешком на длительное расстояния, не испытывая при этом очень неприятных ощущений. К сожалению, когда остеоартрит приводит к постоянным болям в коленях при любых передвижениях, то пешие прогулки уже вряд ли смогут в этом случае как-то повлиять на ситуацию. Поэтому здесь профилактика выходит на первый план. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Бэйлоровский колледж медицины
ЗОЖ
частное некоммерческое образовательное учреждение, основанное в 1900 году в городе Хьюстон (США)
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