Остеоартрит: доказано, что простое упражнение снижает боль в колене на 40%

Как исследователи собирали свои выводы

«Эти результаты особенно полезны для людей, у которых есть рентгенологические признаки остеоартрита, но которые не испытывают боли в коленях каждый день», — сказала врач общей практики Татьяна Захарова, комментируя результаты исследования специально для МедикФорум. «Это исследование подтверждает возможность того, что ходьба для упражнений может помочь предотвратить появление ежедневных болей в коленях. Это также может замедлить ухудшение повреждения внутри сустава от остеоартрита».