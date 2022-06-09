Остеоартрит: доказано, что простое упражнение снижает боль в колене на 40%

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Новое исследование обнаружило способ уменьшить рецидив новой боли в колене на 40 процентов — и это бесплатно.

Боль в колене может быть вызвана многими причинами, но одной из наиболее распространенных является остеоартрит — самый распространенный тип артрита.

Остеоартрит — это состояние, при котором суставы становятся болезненными и тугоподвижными. К сожалению, не существует известного лекарства от остеоартрита, который может вызвать смирение. Боль в колене при остеоартрите можно облегчить с помощью простых упражнений.

Ходьба может уменьшить новые частые боли в коленях у людей в возрасте 50 лет и старше с диагнозом остеоартрит коленного сустава.

Ходьба для упражнений может быть эффективным средством для замедления повреждения сустава. 

Как исследователи собирали свои выводы


Остеоартриту, многолетнего обсервационного исследования, в котором участники сами сообщали о количестве времени и частоте, в течение которых они ходили пешком для выполнения упражнений.

Участники, которые сообщили о 10 или более случаях упражнений в возрасте 50 лет и старше, были классифицированы как «ходоки», а те, кто сообщил о меньшем количестве, были классифицированы как «не ходячие». У тех, кто сообщил о ходьбе, на 40 процентов снизилась вероятность новой частой боли в колене по сравнению с теми, кто не ходил.

«Эти результаты особенно полезны для людей, у которых есть рентгенологические признаки остеоартрита, но которые не испытывают боли в коленях каждый день», — сказала врач общей практики  Татьяна Захарова, комментируя результаты исследования специально для МедикФорум. «Это исследование подтверждает возможность того, что ходьба для упражнений может помочь предотвратить появление ежедневных болей в коленях. Это также может замедлить ухудшение повреждения внутри сустава от остеоартрита».

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