Каковы симптомы повышенного холестерина у детей и подростков
Не стоит считать, что атеросклероз - это болезнь исключительно лиц пожилого возраста. Дети тоже могут страдать от повышенного уровня холестерина, и важно не пропустить симптомы.
Атеросклероз является состоянием, при котором в крови слишком много жирового вещества, называемого холестерином. Это может произойти из-за нескольких причин, связанных с образом жизни, таких как пищевые привычки, режим тренировок, а также избыточный вес. Высокий уровень холестерина может повлиять на всех и каждого, независимо от их возраста и пола. И дети с подростками исключением не являются. Три фактора в значительной степени способствуют возникновению всплеска уровня холестерина у детей и подростков. Первый - это нездоровое питание, особенно с высоким содержанием жиров. Другим важным фактором риска также может быть семейная история. Ребенок, чьи родители страдают от высокого уровня холестерина, чаще всего испытывает это состояние, чем другие дети. Третий фактор связан с лишним весом, а детское ожирение сегодня - проблема из проблем.
Когда в крови присутствует чрезмерное количество жиров, это может привести к ряду осложнений со здоровьем. Однако, согласно исследованиям, дети или подростки не проявляют симптомов, когда у них повышается уровень холестерина. Некоторые из предупредительных симптомов высокого уровня холестерина могут включать: боль в груди (в основном слева), чувство давления на грудь, затрудненное дыхание, упадок сил, усталость или головокружение, а также боли в голенях.
Вы можете многое сделать, чтобы помочь своему ребенку бороться с этим заболеванием. Обязательно давайте ему свежие фрукты и овощи, цельнозерновой хлеб и хлопья, добавляйте в тарелку больше нежирного молока и йогурта, а также включайте крахмалистые продукты в ежедневный рацион (картофель, рис, макароны и т.д.). Внесение определенных изменений в диету и образ жизни может эффективно помочь ребенку справиться с атеросклерозом. Вы можете контролировать уровень холестерина у вашего ребенка с помощью правильного питания, физических упражнений и снижения веса, а иногда и лекарств. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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