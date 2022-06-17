Пользу от спортзала опять хотят поместить в таблетку
Ученые из Стэндфордского университета думают над созданием таблетки, которая обеспечит человеку все преимущества регулярных физических нагрузок. Она будет основана на применении молекулы против голода.
Подавляющие аппетит преимущества физических нагрузок могут быть достигнуты без регулярного посещения спортзала, а просто за счёт проглатывания таблеток в обозримом будущем. Американские исследователи обнаружили что снижающая голод молекула производится организмом во время высокоинтенсивных физических нагрузок. Когда жирным лабораторным мышам давали этот компонент, то они употребляли на 30% меньше пищи.
Наблюдения продемонстрировали, что из-за этого грызуны быстро худели, сокращали объём жира в теле и лучше переносили глюкозу, что говорило об обращении вспять диабета. Это исследование может заложить основы для разработки сражающихся с лишним весом таблеток в обозримом будущем, о чём уже давно мечтает человечество.
Теперь вполне реальным является разработка таблетки, которая будет напрямую подавлять аппетит у определённых людей, неспособных к регулярным физическим нагрузкам из-за проблем с костями, пожилого возраста или каких-то других состояний. Исследователи уже подали патент для применения этой технологии и для её использования в лечении таких распространённых явлений, как ожирение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Стэнфордский университет
ЗОЖ
частный исследовательский университет в США, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире
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